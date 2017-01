Elias está perto de se transferir para o Atlético-MG, diz jornal português

O Atlético-MG tem a contratação de um volante como uma das prioridades para 2017, e pode estar perto de acertar com o volante Elias, ex-Corinthians e Flamengo, atualmente no Sporting, de Portugal.

De acordo com informações do jornal A Bola, o Galo está próximo de finalizar a negociação com os portugueses. A publicação afirma que os mineiros pagarão entre três e quatro milhões de euros (entre R$10 milhões e R$13,5 milhões) para ter o volante, de 31 anos.

Em seu atual clube, Elias não é titular absoluto, tendo participado de oito dos 18 jogos no Campeonato Português. No empate contra o Marítimo, no último sábado, o ex-corintiano não foi nem relacionado para o duelo.

A busca do Atlético-MG por um volante é intensa, já que o elenco perdeu duas opções que atuavam com frequência em 2016. Leandro Donizete foi para o Santos, enquanto Júnior Urso voltou para o futebol chinês.

Além de Elias, especula-se também que o Galo também tem interesse em Claudio Baeza, do Colo-Colo, do Chile. O atleta tem contrato com seu clube até o meio do ano e a renovação ainda não aconteceu. Sendo assim, o atleta já pode assinar um pré-contrato com outra agremiação, e os mineiros podem ser essa equipe.