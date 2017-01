Elenco do Flu aposta em lugar com “boas recordações” para estreia na temporada

O Fluminense irá começar a temporada nesta terça-feira, com a segunda edição do campeonato da Primeira Liga. A equipe carioca entrará em campo contra o Criciúma, às 20h, no Estádio Municipal Radialista Maria Helênio, mesmo lugar onde o Flu se sagrou campeão, no último ano. A partida será válida pela primeira rodada e terá remanescentes da última conquista a fim de levarem o bicampeonato.

O goleiro Diego Cavalieri estava no elenco campeão de 2016, e retorna ao gramado após quase cinco meses de afastamento, por conta de uma lesão na coxa. O defensor destacou a importância de jogar num estádio com boas recordações.

“Começar o ano logo no estádio em Juiz de Fora é importante para nós. O lugar nos traz boas recordações. Teremos apoio da torcida e o objetivo é fazer uma boa apresentação. É um tiro curto, então, a vitória é importante”, analisou.

Além dos remanescentes, a torcida tricolor terá sua primeira oportunidade de ver os reforços equatorianos em campo. Os meio-campistas Orejula e Sornoza, contratados para a temporada, chegaram com muita expectativa e estão correspondendo ao esperado nos treinamentos, encantando o treinador Abel Braga.

O técnico estreante, porém, não poderá contar com o meia Gustavo Scarpa, que foi convocado à Seleção Brasileira, num amistoso diante da Colômbia, nesta quarta-feira, no Engenhão. O lateral direito Lucas, contratado para esta temporada, ainda não teve situação regularizada e não irá jogar.