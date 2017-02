Egito e Camarões decidem o título da Copa Africana de Seleções

Egito e Camarões se enfrentam neste domingo (5), às 17h, no Estádio L’Amitié Sino, em Libreville, no Gabão, na grande final da Copa Africana de Nações. Os camaroneses eliminaram Gana nas semifinais com um triunfo por 2 x 0. Já os egípcios despacharam Burkina Faso na disputa de pênaltis após empate por 1 x 1 no tempo normal.

O Egito é comandado pelo técnico argentino Héctor Cuper, que tem fama de não gostar de jogadores brasileiros e trabalhou com Ronaldo na Inter de Milão. O treinador quer ver seu time se impondo desde o começo. “Nós temos condições de ganharmos esse título e por isso mesmo quero me impor desde cedo, pois assim vamos mostrar qual time quer realmente a taça. Nós queremos”, disse o polêmico treinador.

Pelo lado de Camarões, o belga Hugo Broos, técnico do time, espera um duelo equilibrado. “São dois grandes times, acostumados a decisões e por isso mesmo tudo pode acontecer. Vai ser um duelo marcado pelo equilíbrio e qualquer coisa pode acontecer”, disse Broos.

Egito e Camarões decidiram a competição duas vezes, em 1986 e em 2008, e nas duas ocasiões os egípcios ficaram com a taça. Aliás, o Egito, é o maior vitorioso do torneio, com sete conquistas, contra quatro dos camaroneses. O atual campeão é a seleção de Costa do Marfim, que bateu Gana na final passada nos pênaltis.

Caso a partida deste domingo termine empatada no tempo regulamentar acontecerá uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o campeão sairá nas penalidades.