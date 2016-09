Diretor defende Michel Bastos, mas técnico avisa: “Está fora de forma”

Michel Bastos voltou a ser alvo da fúria de parte da torcida são-paulino no violento protesto de sábado passado, no CT da Barra Funda, e durante o empate sem gols com o Coritiba, no dia seguinte, no Morumbi. Já durante o intervalo do confronto, o meia foi hostilizado diretamente e saiu de campo constrangido no segundo tempo, quando as vaias deram o tom no estádio ao Ricardo Gomes decidir sacar o jogador. No ambiente interno, porém, a situação não tem nada de desconfortável.

A pressão extra-campo parece não chegar à diretoria do clube, que segue garantindo o prestígio do camisa 7. Tanto que o diretor de futebol José Jacobson Neto fez questão de ressaltar a importância do ex-capitão do time nesse momento conturbado em que o tricolor atravessa. “O Michel Bastos é nosso atleta. Contamos com ele. Desconsideramos essas fofocas. O Michel é um excelente jogador e estamos contentes com seu trabalho”, avisou o dirigente.

O técnico Ricardo Gomes também saiu em defesa do experiente atleta e velho conhecido do comandante dos tempos que ambos trabalhavam na França. Ao tentar justificar as atuações abaixo do que se espera, Gomes explicou que os problemas físicos têm atrapalhado Michel Bastos a emplacar uma sequência de boas performances.

“Conheço bem o Michel. Vamos esperar ele atingir a melhor forma. Voltou comigo no banco, depois jogando. Está recuperando o melhor da sua forma. Acontecendo isso, é um grande jogador. Vai nos ajudar. Não vejo nenhum problema. Só não está no melhor de sua forma”, contou o técnico.

Com contrato até 2017, Michel Bastos sofreu com duas contusões na coxa durante o primeiro semestre desse ano, além de ter ficado afastado um período para fazer um trabalho específico de fortalecimento muscular. Agora, pelas últimas indicações de Ricardo Gomes nos treinos, mais uma vez o jogador deve parar no banco de reservas.

Outro que sofre com a cobrança dos torcedores é tem sido respaldado pela diretoria é Wesley. O alto salário do jogador, que se tornou um suplente de luxo, é o que mais irrita parte da torcida tricolor. Mas, Jacobson avisou que não pretende nem discutir o assunto.

“Nenhum (problema). Wesley recebe aquilo que merece. Tenho certeza que vai dar a resposta em campo. Com o Alan Kardec foi assim. Vocês mesmo que criticavam depois passaram a avaliar o Kardec de outra forma”, comparou o diretor de futebol.

Em meio à polêmicas individuais, Ricardo Gomes precisa concentrar seu trabalho para tirar o São Paulo da 11ª colocação no Campeonato Brasileiro e distanciar a equipe da zona de rebaixamento. Para isso, vencer o Palmeiras na quarta-feira é fundamental. Apesar de ter dirigido o time em apenas três confrontos, o treinador sabe que não terá muito tempo para encontrar a solução.

“Eu disse logo que cheguei que precisaria de um mês para a gente dar um diagnóstico melhor com o elenco, mas gostei do que vi no tempo que estou aqui. Vou fazer de tudo para melhorar o espetáculo. Perdemos três jogadores para seleções (Cueva, Mena e Lyanco). Fora isso, esse trabalho dessa semana vai nos ajudar”, comentou. “Teremos uma boa melhora. Responsabilidade tem que ter. Temos um clássico importantíssimo. Temos que correr contra o relógio e resolver os problemas do time”, encerrou Gomes, ainda otimista.