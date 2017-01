Diego Costa e Cavani estão na mira de time de Luis Fabiano

As coisas não andaram muito bem com Vanderlei Luxemburgo, porém, após a demissão do brasileiro e a contratação de Fabio Cannavaro, o Tianjin Quanjian conseguiu conquistar seu principal objetivo: o acesso à elite do futebol chinês. Depois de contar com Luis Fabiano e Jadson na campanha da Segundona, agora a equipe planeja alçar voos mais altos e para isso tenta a contratação de grandes nomes do futebol mundial. Segundo o presidente do clube, Shu Yuhui, Benzema, Diego Costa e Cavani receberam propostas.

“Estamos esperando, mas no futebol teremos algo. Tentamos contratar vários atacantes, fizemos uma oferta pelo Benzema, mas com essa mudança de política é inútil. Os rumores sobre [Diego] Costa são certos. Nós o queríamos e fizemos também uma oferta por Cavani, estamos negociando. Mendes veio até minha casa tem uns dias e falamos sobre Diego Costa, Falcão Garcia e Raúl Jiménez”, disse o presidente, revelando o encontro que teve com o empresário Jorge Mendes, que também cuida da carreira de Cristiano Ronaldo.

Os recentes desentendimentos de Diego Costa com o técnico do Chelsea Antonio Conte poderiam contribuir para a saída do jogador do clube londrino. Cortado do último confronto do Campeonato Inglês, contra o Leicester, o brasileiro naturalizado espanhol parece cada vez mais distante dos Blues.

Apesar da ambição do Tianjin Quanjian em contar com jogadores renomados para a próxima temporada, o clube enfrenta dificuldades no acerto de reforços por conta das novas regras do campeonato, que impõem um limite de apenas três jogadores estrangeiros em campo, além de outras medidas.

“O acordo por estes dois últimos [Falcão Garcia e Raúl Jiménez] estava fechado, o preço era bom e os jogadores estavam prontos para assinar. Entretanto, vieram notícias sobre os limites salariais e as restrições sobre jogadores estrangeiros. Tivemos que mudar”, prosseguiu o presidente.

“O PSG nos informou que permitiria que Cavani deixasse o clube em junho, mesmo com ele querendo se juntar a nós. O mesmo pode ser dito sobre Diego Costa. O Chelsea só aceitaria se desfazer do jogador em junho, mas em junho já estamos quase no meio da temporada e não poderemos esperar tanto”, lamentou Shu Yuhui.