Denis admite escorregão e lamenta má sorte no lance do gol

O goleiro Denis fez uma boa partida na tarde deste domingo (18), contra o Atlético-PR, segurando o ímpeto ofensivo dos paranaenses durante 80 minutos da partida. Em um lance já na parte final, porém, acabou escorregando, não conseguiu cortar cruzamento feito da direita e viu Pablo completar com o peito para o gol.

“Escorreguei (no gol). Até difícil falar, foi um pecado escorregar”, lamentou o arqueiro, que salvou a equipe tricolor em duas ocasiões no primeiro tempo, parando forte cabeçada do zagueiro Thiago Heleno, quase na pequena área, e depois espalmando chute forte de Pablo, de fora da área.

“Ainda assim, escorregando, consegui relar na bola, mas infelizmente não consegui fazer a defesa. Não merecíamos perder. Vamos trabalhar, tem de pensar no próximo jogo”, apontou o jogador, que ainda viu de camarote uma furada do zagueiro Rodrigo Caio, em cima da linha, completando a sucessão de falhas do Tricolor.

Com o revés na Arena da Baixada, os tricolores desperdiçaram a chance de embalar três vitórias consecutivas pela primeira vez na atual temporada. Com 34 pontos conquistados, o clube do Morumbi conseguiu criar uma certa distância para a zona de rebaixamento, atualmente na casa dos cinco pontos, mas segue longe da disputa pelo G4 da competição. O Santos, atual quarto colocado, está oito pontos à frente, com um jogo a menos.

O time agora tentará se manter vivo na outra forma de atingir a Copa Libertadores da América do ano que vem: a Copa do Brasil. Após serem superados por 2 x 1 pelo Juventude, em pleno Morumbi, os são-paulinos têm de fazer pelo menos dois gols no jogo de quinta-feira, no Alfredo Jaconi. Se vencer por diferença de dois gols, o time passa. Novo 2 x 1 leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfos por 3 x 2, 4 s 3 e por assim em diante dão a vaga para os comandados de Ricardo Gomes.