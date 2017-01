Demoliner cai para dupla da casa e dá adeus ao Aberto da Austrália

Marcelo Demoliner deu adeus às disputas do Aberto da Austrália na madrugada desta-segunda feira. Atuando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, o brasileiro não foi páreo para os australianos Sam Groth e Chris Guccione, que venceram por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (11 a 9) e 6/3, para assegurar uma vaga nas quartas de final da chave de duplas.

Esta foi a melhor campanha de Demoliner no Aberto da Austrália. No ano passado, tendo como parceiro Thomaz Bellucci, o tenista gaúcho chegou apenas até a segunda rodada, sendo eliminado pelo filipino Treat Huey e pelo bielorrusso Max Mirnyi. Posteriormente Demoliner testou positivo em um exame antidpoing realizado no primeiro Grand Slam do ano pelo uso da substância hidroclorotiazida, sendo forçado a cumprir uma suspensão de três meses.

Demoliner e Daniell fizeram um bom primeiro set. Confirmando todos os serviços, a dupla esbarrava na eficiência dos rivais que, assim como o brasileiro e o neozelandês, pouco errou. Desta forma, a parcial acabou se encaminhando para o tie-break, onde os australianos foram mais consistentes após uma longa disputa e fecharam em 11 a 9.

Já no segundo set Demoliner e Daniell tropeçaram no segundo game do jogo, quando sofreram uma quebra e deixaram os rivais abrirem vantagem. Esperando devolver o breakpoint, o brasileiro e o australiano jogaram bem a parcial, mas contaram com um desempenho impecável de Groth e Guccione, que não deram brecha, fato que contribuiu para a eliminação da dupla.

Assim, os brasileiros encerraram suas participações no Aberto da Austrália. Campeão nas duplas no ano passado, Bruno Soares acabou eliminado ainda na primeira rodada ao lado de Jamie Murray. Já Marcelo Melo deu adeus à competição nas quartas de final, assim como Demoliner, em duelo contra o seu antigo parceiro Ivan Dodig. Thomaz Bellucci também não conseguiu avançar e saiu na primeira rodada tanto no simples como nas duplas.