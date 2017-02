Cruzeiro vence primeiro clássico do ano e Galo segue jejum de seis jogos

Em clássico disputado na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela Primeira Liga, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0. O gol de Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, deixa a Raposa como líder do grupo C do torneio e aumenta o jejum atleticano para seis jogos sem vencer o maior rival.

O Cruzeiro foi melhor durante boa parte do jogo. A Raposa foi uma equipe mais bem montada em campo, soube ocupar melhor os espaços e aproveitou suas oportunidades. O Galo fez um primeiro tempo fraco e melhorou na etapa complementar, mas não o suficiente para, pelo menos, empatar.

A Raposa volta a campo no domingo, contra o Tricordiano, no Mineirão, já o Galo contra a Tombense, em Tombos, no interior de Minas Gerais, ambos pelo Campeonato Mineiro.

Primeiro tempo

O Cruzeiro iniciou o jogo melhor, esperando e estudando mais. O Atlético-MG precisou dar chutões e isso complicava sua partida. Após os 10, no entanto, o Galo passou a querer dominar o confronto.

Nos 15 primeiros minutos, as melhores chances foram do Cruzeiro, em duas chegadas pelas pontas e uma em cobrança de falta que levou bastante perigo a meta alvinegra. O Galo seguia com problemas do jogo anterior: dificuldade para encaixar seu jogo – justificável, talvez, pelo pouco tempo de disputa.

Aos 27, o Cruzeiro chegou ao primeiro gol. Em lançamento despretensioso para o ataque, Felipe Santana errou e deixou Arrascaeta sozinho, de frente para Giovanni. O jovem uruguaio ainda se deu o trabalho de driblar o arqueiro alvinegro para ficar de frente para as redes, sem adversários e empurrou para abrir o marcador.

Mesmo após o tento, o Cruzeiro seguiu sendo melhor em campo. A Raposa preenchia melhor os espaços e não dava brecha para o Galo. A equipe alvinegra se mostrava lenta, sem qualquer capacidade de reação – prova disso a falta de oportunidades no primeiro tempo deixando o goleiro Rafael quase como um torcedor privilegiado.

Na medida que o fim do primeiro tempo aproximava a situação atleticana piorava, pois, além de ausência de chances, os atletas passaram a errar passes e domínios, o que aumentava consideravelmente a parcela de ansiedade, tanto dentro quanto fora do gramado.

Segundo tempo

O Atlético conseguiu equilibrar na volta para o segundo tempo. O técnico Roger Machado lançou ao time o volante Raph, por causa de Yago já ter um cartão amarelo. A equipe voltou com mais vontade de atacar, mas isso, até os 10 minutos, não se transformou em boas oportunidades de gol.

A primeira melhor chance da etapa complementar, entretanto, foi do Cruzeiro. Em cruzamento na área, Alisson buscou a bola que ia saindo na linha de fundo e fez ótima jogada, obrigando Giovanni a fazer boa defesa.

Aos 15 minutos, Rafael Sóbis perdeu a chance de ampliar a contagem. A jogada começou após erro do zagueiro Felipe Santana e boa jogada de Arrascaeta. O uruguaio chegou à linha de fundo e deixou o centroavante de frente para o gol. O goleiro Giovanni, cresceu e tirou o perigo.

O Galo só conseguiu responder aos 22 minutos, com Cazares cobrando falta pela esquerda e exigindo de Rafael toda atenção. O lance mostrou uma melhora atleticana em campo, com mais vontade, e mais ânimo.

A melhora do Atlético em campo contribuiu para o melhor futebol, mas pouco adiantou para o Galo até o fim do jogo.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 01 de fevereiro, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Wanderson Alves de Souza (MG)

Assistentes: Luiz Antônio Barbosa (MG) e Felipe Alan de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Yago, Lucas Pratto, Raph, Fábio Santos (Atlético); Rafael Sóbis, Robinho, Ezequiel, Alisson (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: Robinho e Mano Menezes (Cruzeiro)

Gols: Arrascaeta, aos 27 minutos do primeiro tempo (Cruzeiro)

ATLÉTICO-MG: Giovanni, Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana, Fábio Santos; Rafael Carioca, Yago (Raph), Cazares (Rafael Moura), Otero, Maicosuel (Clayton); Pratto

Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO: Rafael, Ezequiel, Léo, Manoel, Diogo Barbosa, Henrique (Hudson), Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta (Rafinha), Rafael Sóbis (Ramon Ábila) e Alisson

Técnico: Mano Menezes