Cruzeiro mobiliza torcida para receber Thiago Neves na segunda-feira

O reforço de peso anunciado pelo Cruzeiro no início do mês tem hora e data para chegar a Belo Horizonte. O meia Thiago Neves vai desembarcar no Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de segunda-feira (16) e seguirá direto para a Toca da Raposa II.

A chegada do jogador tem ampla divulgação por parte do clube celeste. A agremiação anunciou em seu site oficial e nas suas redes sociais o horário da chegada do jogador. Os jornalistas também receberam mensagens informando o horário do desembarque.

“Alô, Nação Azul! Segunda-feira é dia de receber Thiago Neves em Confins! Bora fazer uma grande festa”, postou o clube nas redes sociais. O meia também usou seu perfil para divulgar sua chegada. “Segunda 10:45 to chegando! Não vejo a hora de vestir o manto azul”, publicou Neves.

Com isso, a expectativa é que o aeroporto receba uma quantidade considerável de torcedores para recepcionarem o jogador. Thiago Neves foi contratado junto ao Al Jazira e chega para ser o principal reforço da Raposa na temporada.