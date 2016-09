Craque Iniesta completa 20 anos de Barcelona

Em poucas oportunidades na história, a relação com um clube de futebol consagrou tanto a carreira de um atleta como aconteceu com Andrés Iniesta. O meia completou, nesta sexta-feira (16), 20 anos defendendo o Barcelona – contando o tempo das categorias de base – e exaltou o aniversário nas redes sociais.

“20 anos do dia que em meu sonho começou a ser alcançado… Memórias intermináveis… Obrigado a todos que o fizeram possível”, segundo a publicação.

Tendo chegado ao time juvenil do Barça em 1996, com 12 anos, Iniesta não tardou a se destacar e aos 16 já ganhou oportunidade de integrar a equipe profissional.

Vestindo a camisa azul e grená, o jogador de 32 anos, campeão do Mundo com a Espanha em 2010, acumulou uma vasta coleção de títulos, entre eles, sete conquistas do Campeonato Espanhol, quatro taças da Liga dos Campeões, além de quatro Copas do Rei.