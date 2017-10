“CR7 me parece ser melhor pessoa que Messi”, afirma ex-capitão do Barça B

Depois de ser homenageado como melhor jogador do mundo pela Fifa, Cristiano Ronaldo parece ter levado a melhor sobre Messi mais uma vez, pelo menos na opinião de um ex-jogador do time B do Barcelona. Armando Lozano, antigo capitão da equipe inferior do clube catalão, falou sobre a rivalidade entre os dois craques e deu algumas declarações polêmicas sobre o assunto.

Em declarações feitas para o jornal El Chiringuito, o ex-capitão deu sua opinião sobre quais dos dois craques é aparentemente melhor fora dos gramados. “Nunca trabalhei com ele no dia a dia (com Messi), nem com Cristiano, mas me passa a ideia de que Ronaldo é melhor pessoa”, destacou Lozano.

Publicidade

Além de falar sobre quem passava uma melhor impressão, o jogador falou sobre uma situação curiosa mas que ocorria com bastante frequência no treino do clube catalão. Segundo o ex-capitão, Messi era realmente diferenciado e se destaca como ninguém no treino, porém ele estranhou as regras do treinamento.

“Quando Messi queria jogar, ele pegava na bola e não tinha um jogador que conseguisse tirar a bola dos pés dele. Das primeiras vezes que fui treinar com a equipe principal, eu gostava de entrar forte e entrei assim contra Messi. Veio logo o Dani Alves e me falou: ‘Olha, não entres fortes que correm contigo do Barcelona’”, afirmou o atleta, que destacou que a ação também aconteceu com o zagueiro Bartra, atualmente no Borussia Dortmund.

Na última segunda-feira, os dois craques se encontraram na premiação da Fifa, e junto com Neymar, concorreram pelo prêmio de melhor jogador de futebol na temporada. Favorito, o craque português ganhou pela quinta vez e se igualou ao camisa 10 do Barcelona, aumentando ainda mais o debate sobre qual dos dois é o melhor. Já o brasileiro ficou em terceiro lugar com quase 7% de votos.