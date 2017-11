Cotado para o time principal, zagueiro do Santos B passará por cirurgia

O zagueiro Sabino, titular do Santos B e cotado para o elenco profissional em 2018, sofreu uma lesão no menisco lateral esquerdo e será submetido a uma cirurgia. O Peixe não estipula prazo, mas ele deve retornar somente em março do ano que vem.

Anteriormente o jogador já havia sido parado por uma contusão. Em 2016, Sabino teve a chance de ser lançado ao time profissional, mas uma fratura por estresse em um osso de um dos pés não o permitiu. Com isso, Lucas Veríssimo foi escolhido e hoje é titular absoluto do time comandado pelo interino Elano.

Sabino, que é o segundo capitão da equipe, jogou 22, dos 24 jogos do Santos B na temporada. Além disso, realizou diversos treinos junto com o elenco principal do Peixe em 2017. Com 1,84 m e boa velocidade, o jovem de 21 anos agrada a diretoria santista.