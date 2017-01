Coritiba terá cinco desfalques no ataque para estreia no Estadual

Enquanto nos bastidores a diretoria Coritiba tenta acertar a contratação de Ronaldinho Gaúcho, dentro de campo o técnico Paulo César Carpegiani quebra a cabeça para montar o time que entrara em campo no final de semana, diante do Cianorte, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Os maiores problemas estão no setor ofensivo, exatamente o que recebeu o maior número de reforços.

Por quanto são cinco jogadores no setor sem condições de jogo, a começar por Kléber. Apesar de bem fisicamente, o Gladiador ainda tem uma punição a cumprir e fica de fora da estreia. Já o colombiano Filigrana, outro quer pelas movimentações seria titular, ainda aguarda regularização de sua documentação.

Rildo, que em 2016 no Corinthians passou por cirurgia e teve alguns problemas físicos, tentou acompanhar o ritmo durante a pré-temporada, mas ainda sentiu, o que deve afastá-lo das primeiras rodadas. Esse também é o caso de Neto Berola, que segue sem previsão de retorno. De volta ao Alto da Glória, Henrique Almeida ainda precisa tanto da documentação quanto da parte física para poder estrear, mas tem uma pequena chance de aparecer como opção no domingo.

Quem ganha espaço com isso é Léo Santos. Utilizado durante os testes na pré-temporada, o jogador sai na frente na luta por espaço no elenco. Outras opções são Iago, outro que foi bem avaliado, e até mesmo o meia Ruy, que pode ser deslocado para o setor.