Coritiba define pré-temporada em Foz do Iguaçu

Enquanto os jogadores estão em férias, a comissão técnica do Coritiba segue ao lado da diretoria alviverde planejando a pré-temporada da equipe, que estreia no Campeonato Paranaense no dia 29 de janeiro, diante do Cianorte, no Estádio Albino Turbay. A reapresentação do time está marcada para o da 4 de janeiro.

Apenas três dias depois, a equipe coxa-branca vai embarcar mais uma vez para Foz do Iguaçu, assim como fez nas últimas temporadas, onde terá duas semas de trabalhos físicos e técnicos, que devem incluir alguns amistosos e jogos-treinos ainda a ser acertados. Nesse período, os reforços que devem chegar terão a chance de conhecer melhor o elenco e o trabalho do técnico Paulo César Carpegiani.

Enquanto a bola não rola, o Couto Pereira também passa por reformas, visando iniciar a temporada em condições perfeitas e, mais do que isso, aguentar a maratona de jogos. Os trabalhos incluem cortes vertical e horizontal da grama, uma descompactação, que auxilia no sistema de drenagem, colocação de areia, até último corte, feito para o nivelamento da grama. O sistema de drenagem também deve passar por melhorias.