Corinthians diz sim às exigências e está perto de contratar Drogba

Didier Drogba está próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians para 2017. Neste sábado (14), o clube tornou público que aceitou as exigências feitas pelo atacante marfinense de 38 anos e agora aguarda uma resposta positiva para a proposta que formalizou pela contratação.

“O Corinthians encaminhou um documento em que concorda com as exigências do atleta, que não são tantas, a um representante. Avisamos que é possível atender àquelas solicitações, que se enquadram perfeitamente no futebol brasileiro”, comentou o diretor de futebol Flávio Adauto.

Inicialmente, Adauto era contrário à aposta em Drogba, reforço vislumbrado pelo departamento de marketing do Corinthians. Uma conversa com o presidente Roberto de Andrade, animado com a boa repercussão que a possível chegada do atleta causou entre os torcedores, fez com que ele mudasse a sua opinião.

“O primeiro contato foi feito pelo marketing, mas sempre tivemos integração nos departamentos. Sabemos o quanto o marketing é importante para o clube. Eles têm total liberdade para conversar e aliar situações”, garantiu o gerente de futebol Alessandro, braço direito de Adauto. “Não existe um melindre por eles terem dado o start com o Drogba. Ao contrário. Vamos descer um pouquinho desse pedestal e pensar na instituição”, acrescentou.

Há ainda a preocupação de não colocar o próprio Drogba em um pedestal, não gerando ciúmes ou outros problemas no elenco comandado por Fábio Carille. Até por isso, Adauto minimizou as exigências feitas pelo marfinense para atuar pelo Corinthians.

“Falei exigências, mas é uma palavra muito forte. Diria que são reivindicações. O camarada ou quem o representa faz as reivindicações que acha necessárias. Foram normalíssimas. Tanto é que, depois da nossa reunião, o presidente assinou um documento para dizer que está disposto a aceitar as reivindicações”, comentou o diretor de futebol.

Resta saber se Drogba aceitará a proposição corintiana. “A proposta existe, é oficial e precisa de resposta. Devemos ter cautela para falar enquanto não estiver fechado. É muito difícil afirmar quando chegará a resposta”, concluiu Flávio Adauto, sorridente.