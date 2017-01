Convocado, Copete quer “linda homenagem” à Chape em amistoso

O atacante Jonathan Copete chegou ao Santos em junho, e em um semestre, conquistou espaço no time de Dorival Júnior. As boas atuações, com dez gols no último Campeonato Brasileiro, chamaram a atenção de José Pékerman, técnico da Colômbia, que passou a convocar o atleta para o time do país.

Em novembro de 2016, na derrota por 3 a 0 para a Argentina, Copete entrou em campo pela primeira vez com a camisa de sua seleção. Agora, para o jogo contra o Brasil, que servirá como um dos eventos em prol da Chapecoense, após a acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em novembro, o atacante está novamente entre as opções de Pékerman.

Sobre a possibilidade de voltar a defender seu país, ainda mais em um jogo que ajudará uma causa nobre, Copete se disse muito feliz. “Defender o meu país sempre é motivo de muito orgulho, ainda mais em uma situação como essa. Me sinto privilegiado em poder fazer parte de um jogo tão especial”, declarou.

Jonathan também fez questão de convocar a torcida para comparecer ao estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para ajudar o clube catarinense e a família dos atletas que faleceram. “Espero que o estádio esteja lotado e todos façam uma linda homenagem às pessoas que nos deixaram de maneira tão trágica”, afirmou.

Convocado juntamente com o companheiro de clube Vladimir Hernández, Copete foi liberado dos treinos do último domingo para se juntar à delegação da Colômbia, que já chegou ao Brasil. Além dos dois estrangeiros, o Santos também cederá o meia Lucas Lima, chamado por Tite para o amistoso.