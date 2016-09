Com zagueiros inspirados, Palmeiras bate São Paulo por 2 a 1

O Palmeiras permanece invicto diante do São Paulo em sua nova arena e líder do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o time alviverde contou com seus zagueiros inspirados para ganhar do rival por 2 a 1 de virada no remodelado Estádio Palestra Itália.

Após empate sem gols no primeiro tempo, Chavez colocou o São Paulo em vantagem no início da etapa complementar, mas o time da casa, embalado pela entrada de Gabriel Jesus, virou com cabeçadas de Mina e Vitor Hugo. Em três partidas contra o rival tricolor na arena, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento.

Com 46 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras continua na liderança do Campeonato Brasileiro e às 18h30 (de Brasília) de domingo enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Já o São Paulo, 13º colocado com 28 pontos, recebe o Figueirense às 11 horas do mesmo dia.

O Jogo – Empurrado por sua torcida, o Palmeiras quase inaugurou o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento pela direita, Moisés encontrou Rafael Marques dentro da área. O atacante dominou e bateu para boa defesa do goleiro Denis.

O São Paulo construiu seu melhor ataque no primeiro tempo aos 31 minutos. O ex-palmeirense Kelvin levantou na área e Jean, de costas para a linha de fundo, cabeceou. O argentino Chávez tentou aproveitar o rebote, mas mandou a bola por cima do gol de Jailson.

O zagueiro Rodrigo Caio, lesionado, deixou a partida por lesão e acabou substituído por Lyanco. Aos 43 minutos, Tchê Tchê recebeu de Jean pela esquerda e cruzou rasteiro, mas Allione não conseguiu completar. Pouco depois, o chileno Mena entrou no lugar de Carlinhos.

O São Paulo voltou melhor para o segundo tempo e, após fazer duas saídas arrojadas, Jailson não conseguiu evitar o primeiro gol da partida. Em jogada pelo lado esquerdo do ataque, Kelvin levou a melhor sobre a marcação e cruzou para desvio certeiro de Chávez logo aos dois minutos da etapa complementar.

Em desvantagem no marcador, Cuca resolveu promover a entrada de Gabriel Jesus no lugar de Allione e viu seu time empatar aos 10 minutos. Jean cobrou falta da intermediária pelo lado direito e Mina subiu para cabecear. Como de praxe, o colombiano comemorou dançando.

O Palmeiras procurou aproveitar o clima favorável após o empate e levou perigo aos 14 minutos. Gabriel Jesus recebeu de Dudu pela direita e cruzou forte. A bola sobrou livre para Zé Roberto, mas o lateral esquerdo chutou por cima do gol defendido por Denis.

Aos 25 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita, Dudu cruzou e Vitor Hugo usou a cabeça para marcar o gol da vitória. Oito minutos depois, Gabriel Jesus recebeu de Dudu, matou no peito e chutou para grande defesa de Denis. Colocado no lugar de Moisés, Thiago Santos ajudou a garantir o triunfo alviverde.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 7 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (Fifa-SC)

Assistentes: Nadine Schramm Camara Bastos (Fifa-SC) e Helton Nunes (Fifa-SC)

Público: 39.944 pessoas

Renda: R$ 2.742.012,60

Cartões amarelos: Gabriel, Mina e Jean (Palmeiras); Chávez, Mena e Lyanco (São Paulo)

Gols: PALMEIRAS: Mina, aos 10, e Vitor Hugo, aos 25 minutos do segundo tempo; SÃO PAULO: Chávez, aos 2 minutos do segundo tempo

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel (Cleiton Xavier), Tchê Tchê, Moisés (Thiago Santos) e Allione (Gabriel Jesus); Dudu e Rafael Marques

Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Denis; Wesley, Rodrigo Caio (Lyanco), Maicon e Carlinhos (Mena); Hudson, João Schmidt, Thiago Mendes, Luiz Araújo (Daniel) e Kelvin; Chávez

Técnico: Ricardo Gomes