Com Valentim, Palmeiras enfrenta Mano após sondagem frustrada

O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Palestra Itália, irá opor Mano Menezes, ‘plano A’ do Verdão após a saída de Cuca, e Alberto Valentim, técnico interino do clube e que sonha com a efetivação.

No momento em que Cuca deixou o Palmeiras, Mano Menezes vivia momento de indefinição no Cruzeiro. No dia em que o clube mineiro anunciou a renovação por mais duas temporadas, o treinador revelou que chegou a ser sondado por Alexandre Mattos, diretor de futebol do time alviverde.

Desde que a renovação de Mano Menezes foi anunciada, o Cruzeiro fez apenas uma partida: foi derrotado de virada pelo Atlético-MG por 3 a 1, em clássico no Mineirão. Já Alberto Valentim assumiu o Palmeiras há três confrontos e venceu todos – triunfos sobre Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio.

O único atleta alviverde a comentar sobre a possibilidade de ter Mano Menezes como treinador à época das negociações foi Bruno Henrique, que trabalhou com o técnico no Corinthians em 2014. O volante elogiou o ex-comandante, mas afirmou que o grupo estava fechado com Valentim.

Desde então, com vitórias sobre Ponte Preta e Grêmio, os atletas passaram a fazer campanha direta pela efetivação de Alberto Valentim. O capitão Dudu, inclusive, afirmou que os atletas já desejavam a permanência do interino na primeira oportunidade em que Cuca deixou o Palestra Itália, ao final de 2016.

Para o jogo contra a Raposa, Valentim tem duas dúvidas na escalação da equipe. Bruno Henrique está suspenso e, assim, Jean, Felipe Melo, Arouca e Thiago Santos brigam pela vaga. Na zaga, Yerry Mina está recuperado de lesão e pode tomar a posição de Juninho ou Edu Dracena.