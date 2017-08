Com pretensões distintas, Santos e Flu iniciam 2ª turno do Brasileirão

Apesar das duas equipes estarem em ascensão na temporada, Santos e Fluminense começam a caminhada no segundo turno do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, com objetivos diferentes. O Peixe, em terceiro e classificado para as quartas de final da Libertadores, ainda sonha em alcançar o líder Corinthians. Já o Tricolor das Laranjeiras, vivo na Sul-Americana e em nono na tabela, luta para entrar no G6 da competição nacional.

No Alvinegro da Vila, a classificação para a Libertadores foi comemorada, mas a atuação abaixo do esperado virou motivo de preocupação para o elenco.

“Estamos há 12 jogos invictos. É um número considerável. Temos que continuar trabalhando. Temos certeza que vamos alcançar os objetivos neste ano. Prefiro continuar sofrendo e vencer. Se conseguirmos facilitar a partida, muito bom, mas se continuarmos sofrendo e ganhando, é isso que importa”, explicou o zagueiro Lucas Veríssimo.

E com relação ao time que entrará em campo, o técnico Levir Culpi terá três desfalques importantes. O zagueiro David Braz e os atacantes Copete e Bruno Henrique foram poupados pelo alto risco de lesão muscular após exames de sangue.

Em contrapartida, o comandante promoveu o retorno de Gustavo Henrique ao time. O defensor volta a ser relacionado após 11 meses. Em setembro de 2016, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por um cirurgia. O camisa 6 treinou entre os titulares e deve começar jogando.

Já Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández são os prováveis substitutos de Bruno Henrique e Copete. Por fim, Léo Cittadini também participou da última atividade no CT Rei Pelé e deve assumir a vaga de Yuri no meio-campo.