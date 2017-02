Com gol irregular no fim da partida, Botafogo derrota o Macaé

O Botafogo entrou em campo com os reservas e sofreu para vencer por 2 x 1 o Macaé, neste sábado (4), no Engenhão. Com o resultado, os alvinegros chegaram a quatro pontos e ainda têm chance de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Já a equipe da Região dos Lagos segue sem pontuar no Campeonato Carioca.

Em jogo lento, os donos da casa abriram o placar no começo do primeiro tempo com Rodrigo Lindoso. No segundo tempo, quando parecia que o Botafogo estava com o controle do resultado, o Macaé chegou ao empate com Xavier, após falha de Gatito Fernández. Só que nos acréscimos, Vinícius Tanque fez o gol da vitória dos alvinegros, em lance irregular.

Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Flamengo, no domingo, no Engenhão. Já o Macaé volta a campo no dia anterior, contra o Boavista, na Região dos Lagos.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes em busca do ataque. O Botafogo reclamou um pênalti em Dudu Cearense, não marcado pelo árbitro, logo aos três minutos. O Macaé assustou em finalização de Ramon no travessão, mas o jogador estava em posição de impedimento.

Na primeira real chance, o Botafogo abriu o placar no Engenhão. Após cruzamento de Guilherme, a bola chegou em Rodrigo Lindoso. O volante dominou e acertou belo chute no ângulo de Milton Raphael.

O gol fez os alvinegros diminuírem o ritmo. Com isso, os donos da casa não chegavam com tanta intensidade ao ataque. Já o Macaé buscava os avanços, mas não levava perigo a Gatito Fernandez. Somente aos 29 minutos, os visitantes quase empataram a partida. Após cobrança de escanteio, Dudu Cearense acertou a própria trave.

O susto fez o Botafogo acordar na partida. Com isso, os alvinegros voltaram a dominar o confronto e quase ampliaram o marcador aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio, Dudu Cearense cabeceou, mas viu Milton Raphael fazer grande defesa. Assim, os donos da casa foram para o intervalo com vantagem mínima no placar.

No segundo tempo, os botafoguenses assustaram logo no primeiro minuto. Marcinho arriscou de longe e obrigou Milton Raphael a fazer grande defesa. No entanto, este foi o único lance de perigo dos primeiros minutos. As duas equipes tinham muita dificuldade em criar boas jogadas.

O Botafogo só conseguiu voltar a chegar com perigo aos 22 minutos. Em contra-ataque rápido, Guilherme dominou na entrada da área e finalizou colocado, mas Milton Raphael se esticou para salvar o Macaé.

O panorama da partida seguia o mesmo, mas aos 34 minutos, o Macaé conseguiu o empate em falha do goleiro Gatito Fernandez. Rafinha chutou cruzado, o arqueiro alvinegro soltou no pé de Xavier, que chutou para a rede.

O revés fez com que o Botafogo buscasse o ataque com intensidade na parte final do jogo. O zagueiro Renan Fonseca parou em defesa de Milton Raphael, enquanto que Vinícius Tanque finalizou pela linha de fundo quando estava livre na área. Só que aos 52 minutos, em lance polêmico, os botafoguenses chegaram ao gol da vitória com Vinícius Tanque para dar números finais no Engenhão. O atacante aproveitou cruzamento de Guilherme, que ultrapassou a linha de fundo.

BOTAFOGO 2 X 1 MACAÉ

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4 de fevereiro de 2017 (Sábado)

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Diego Barcellos (RJ) e Ivan Araújo (RJ)

Renda: R$ 64.050,00

Público: 3.951 pagantes

Cartões amarelos: Alan (Macaé)

GOLS: Rodrigo Lindoso, aos 10 minutos do primeiro tempo; Xavier, aos 34; e Vinícius Tanque, aos 52 minutos do segundo tempo

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Marcinho (Fernandes), Renan Fonseca, Igor Rabello e Gilson; Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso, Gustavo (Matheus Fernandes) e Leandrinho; Guilherme e Joel (Vinícius Tanque). Técnico: Jair Ventura

MACAÉ: Milton Raphael, Léo Rodrigues, Ramon, Aislan e Ebert; Diérson (Rafinha), Alan, Marquinho e Zotti; Romarinho (Xavier) e Maycon Aperibé (Yago). Técnico: Renê Simões