Com garoto de 16 anos e sem David Braz, Elano relaciona 23 atletas

O Santos divulgou neste domingo a lista de relacionados para o confronto contra a Chapecoense. Ao todo, o técnico Elano levará 23 atletas para o Sul. O confronto acontece nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena Condá, e é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após ter edema na coxa constatado em exame de imagem, o zagueiro David Braz foi vetado e não joga. Assim, ele engrossa a lista de desfalques que já tinha o atacante Bruno Henrique, suspenso, além de Gustavo Henrique, Léo Cittadini e Vitor Bueno, lesionados já há algum tempo, além de Nilmar, afastado para tratar da saúde.

Entre as novidades, está o lateral direito Daniel Guedes, retornando de suspensão, e o garoto Yuri Alberto, de apenas 16 anos. Revelação da base santista, o jovem disputou o Mundial sub-17 pela Seleção recentemente e agora ganha primeira chance de viajar com os profissionais.

Com os desfalques dos titulares Braz e Bruno Henrique, a tendência é de que Elano monte o Peixe com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju; Alison e Renato; Lucas Lima, Copete e Arthur Gomes; Ricardo Oliveira.

Com 56 pontos, o Alvinegro Praiano vem de derrota para o Vasco, que praticamente encerrou as chances do time de lutar pelo título brasileiro. O principal objetivo agora é garantir o lugar entre os quatro melhores, para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores em 2018.

Confira os relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Daniel Guedes, Victor Ferraz e Caju

Zagueiros: Fabián Noguera, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Meias: Alison, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Renato, Serginho, Vecchio e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrygo, Vladimir Hernández e Yuri Alberto