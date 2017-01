Cleiton e Pisculichi estreiam, Kieza brilha e Vitória começa bem o Baiano

A tarde foi de estreias no Vitória. No primeiro jogo da equipe no Campeonato Baiano, o técnico Argel Fucks escalou o meia Cleiton Xavier pela primeira vez e ainda promoveu a entrada do argentino Pisculichi, que começou no banco de reservas. O brasileiro foi quem cobrou o escanteio para Kieza anotar seu segundo tento na partida e fechar o placar no triunfo do Rubro-Negro.

Mesmo jogando fora de casa, o Vitória impôs sua grandeza em campo e, logo em sua primeira oportunidade, já abriu o placar aos quatro minutos. David arrancou pela direita, passou pelo marcador e deu lindo passe para Kieza, que, livre, mandou para as redes.

Logo aos 20 minutos, o técnico Argel Fucks promoveu mais uma estreia no Vitória. Além do meia Cleiton Xavier, que foi escalado como titular, o argentino Pisculichi entrou no lugar de Gabriel Xavier, que sentiu um incômodo na coxa.

Antes do final da primeira etapa, as duas equipes ainda tiveram boas chances. Aos 28, Kieza recebeu na esquerda, cortou e arriscou o chute, mas mandou para fora. Oito depois, O Juazeirense chegou com perigo pela primeira vez. Patriksoltou uma pancada de fora da área, mas a bola foi pela linha de fundo.

No segundo tempo, o jogo ficou morno e só esquentou com mais um tento anotado por Kieza, na metade da segunda etapa. Cleiton Xavier cobrou escanteio por baixo, a defesa do Juazeirense não conseguiu afastar, e a bola sobrou com Kieza, que dominou e bateu forte no canto, sem chance para Tigre

Na próxima rodada, o Vitória recebe o Vitória da Conquista, quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Barradão. Pela Copa do Nordeste, o próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Botafogo-PB, fora de casa, no próximo domingo (5).