Clássico mineiro reúne Galo e Raposa em momentos opostos no Brasileiro

Em momentos totalmente diferentes dentro do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG se encontram neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela 26ª rodada do certame nacional. Se por um lado a Raposa vive a luta contra a queda e capenga na parte inferior da contagem, o Galo trabalha com o foco em comemorar o título do torneio, mas também oscila bastante.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes tem um grande problema para resolver na zaga: Manoel foi expulso, após agredir o atacante Chavez, do São Paulo, no fim do duelo contra o clube paulista. Com um soco, visto pelo árbitro, o defensor celeste levou o vermelho direto e não enfrenta o Galo – e ainda corre o risco de levar de quatro a 12 partidas, de acordo com o Código Brasileira de Justiça Desportiva (CBJD).

Já para a vaga na zaga, o provável substituto, pelo menos pela sinalização de Mano Menezes nas últimas partidas, será à entrada de Léo. Se tem desfalque na defesa, o treinador celeste poderá ter o retorno de nomes importantes nos setores avançados da equipe. O atacante Ramon Ábila e o selecionável uruguaio Arrascaeta retornam de suspensão automática e voltam ao grupo dos 11 principais.

O técnico Mano Menezes joga a responsabilidade para o Atlético, por ser o time que disputa o título, e espera superação de seu elenco no domingo. “Clássico tem suas características próprias, capacidade de superação de quem está baixo na tabela, que é o nosso caso. Tenho certeza que o Cruzeiro estará forte domingo para buscar a vitória diante de nossa torcida”, destacou.

Do que tinha a disposição há alguns jogos, o técnico Marcelo Oliveira pode até comemorar. Afinal, ele terá jogadores considerados importantes no elenco para o confronto diante do Cruzeiro.

Os dois principais destaques que retornaram são os equatorianos, Cazares e Erazo, ambos entraram na vitória apertada diante do Sport, por 1 x 0, e começaram a ganhar ritmo de jogo. O jovem meia teve boa participação e será peça importante para o treinador alvinegro. Já o experiente zagueiro volta em posição que teve críticas nos últimos jogos.

No clássico, Marcelo ainda terá a volta de Carlos César, que cumpriu suspensão automática, e já supre a ausência de Marcos Rocha que teve nova lesão. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Robinho, poupado diante do Sport, também será relacionado e vai para o jogo.

Algo que preocupa Marcelo Oliveira, no entanto, é a falta de tempo para treinamento antes do importante jogo contra o Cruzeiro. “Não treinamos para esse jogo e possivelmente vamos treinar pouco para o próximo jogo. Ou seja, só o calendário do futebol brasileiro tem jogos importantes com pouco tempo de preparação. Nesse jogo tivemos ocasiões ofensivas, situações claras, mas foi pouco em relação ao volume, então faltou capricho”, finalizou.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 18 de setembro de 2016, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e José Roberto Larroyd (SC)

CRUZEIRO: Rafael, Lucas, Bruno Rodrigo, Léo, Edimar, Henrique, Lucas Romero (Ariel Cabral), Robinho, Arrascaeta, Rafael Sobis, Ramon Ábila. Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO-MG: Victor; Carlos César, Leo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca e Júnior Urso; Robinho, Pratto e Otero (Cazares); Fred. Técnico: Marcelo Oliveira