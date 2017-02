Chapecoense vence fora de casa e mantém 100% no Catarinense

A Chapecoense segue 100% no Campeonato Catarinense. Nesta quarta-feira, fora de casa, o time fez 1 a 0 no Tubarão, pela segunda rodada do torneio. Com o resultado, a equipe de Vagner Mancini foi aos seis pontos, começando bem a temporada de reconstrução do clube.

O destaque da vitória, mais uma vez, foi Wellington Paulista. Depois de balançar as redes na estreia do Catarinense, contra o Inter de Lages, o experiente atacante fez mais um, ajudando seu time a manter os 100% de aproveitamento na competição.

Na próxima rodada, a Chapecoense encara o Almirante Barroso, na Arena Condá. O Tubarão, por sua vez, tem outro duelo difícil, contra o Avaí, dentro de casa.

O jogo

O jogo começou bastante equilibrado, com a Chape tentando assumir o controle. Contudo, os donos da casa não se intimidaram, e conseguiram evitar a pressão rival, administrando a posse quando tinham a bola.

Aos 28, o Tubarão teve chance em finalização de Valdo Bacabal, mas o atleta pegou mal na bola, que saiu por cima do gol de Artur. A resposta dos visitantes veio aos 34. O lateral Reinaldo arriscou, parando em defesa de Jandrei.

Dois minutos depois, saiu o gol da Chape. O mesmo Reinaldo cruzou, e Wellington Paulista completou de cabeça, marcando seu segundo tento com a camisa da equipe da Arena Condá.

Ainda antes do intervalo, os mandantes quase empataram. Aos 44, Gustavo Bastos cobrou falta com categoria, mas a bola acertou a trave. Assim, os visitantes foram aos vestiários com o placar de 1 a 0.

O Tubarão iniciou o segundo tempo em cima. Aos 18, Calyson assustou a Chape, mas Artur evitou o empate com boa defesa.

Aos 26, no minuto 71 somando os 45 do primeiro tempo, o árbitro parou o jogo para um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense, no fim de novembro de 2016.

Aos 31, Rossi teve a chance de ampliar, mas sua finalização bateu na defesa e saiu em escanteio. Nos minutos finais, o time de Mancini soube administrar o tempo e o placar. A única chance do Tubarão veio aos 48, mas Rentería, ex-Inter, isolou a bola. Assim, a Chape alcançou a segunda vitória no Catarinense.