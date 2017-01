Ceni escala Breno e Sidão e volta a armar o São Paulo com três zagueiros

Rogério Ceni parece cada vez mais convencido em adotar um esquema com três zagueiros no São Paulo. Nesta sábado, em mais um treino da Academia IMG, em Bradenton, nos Estados Unidos, o novo técnico do clube colocou Maicon, Breno e Rodrigo Caio à frente do goleiro Sidão, que ficou com a vaga de Denis entre os titulares, e armou o time no 3-4-3. A formação tática já havia sido utilizada no jogo-treino quinta-feira, quando o Tricolor fez 9 a 1 no FC Sarasota, uma equipe amadora de Orlando.

Na movimentação deste sábado, a equipe de cima teve: Sidão; Breno, Rodrigo Caio e Maicon; Bruno, Araruna, Thiago Mendes e Buffarini; Wellington Nem, Chavez e Luiz Araújo. Figuete ainda recebeu chance de mostrar serviço ao jogar alguns minutos na vaga de Bruno. O time reserva contou com: Denis; Wesley, Lugano, Lucão e Júnior Tavares; Wellington, Cicero, João Schmidt e Cueva; Neilton e Gilberto.

Vale destacar que Cícero e Cueva devem tomar os lugares de Araruna e Thiago Mendes, mas ainda estão atrás fisicamente por terem iniciado a pré-temporada com atraso. O ex-jogador do Fluminense se encontrou com o grupo só nos Estados Unidos mesmo, onde passava férias com a família. Já o peruano sofreu com um abcesso na amígdala e perdeu os seis primeiros dias de trabalho.

Neste domingo, o São Paulo fará mais um jogo-treino, dessa vez contra o Boca Ratón, que tem o ex-atacante Amoroso como embaixador. Campeão mundial em 2005 com a camisa são-paulina, Amoroso pode até participar da partida que terá portões fechados. Rogério Ceni admite que pode fazer novos testes, até mesmo formar a linha de trás com quatro homens, mas prefere esconder a escalação que provavelmente da estreia oficial na temporada, dia 19, frente a Millonarios-COL ou River Plate-ARG, pela Copa Flórida.