Campanha de meia-entrada incentiva vôlei brasiliense

Foi dada a largada na Superliga Feminina de Vôlei 2017/2018 e o time brasiliense já fez a sua estreia no último dia 15, no Ginásio Hebraica no Rio de Janeiro. Agora, na expectativa de uma vitória, as meninas do Distrito Federal preparam-se para encarar a equipe do SESI-SP, dessa vez jogando em casa, no Ginásio do SESI Taguatinga, no próximo dia 21.

“A nossa expectativa é a melhor possível, sabemos que temos grandes desafios para enfrentar, mas somos um time muito unido, com uma mistura de meninas novas e outras muito experientes. Além disso, nós confiamos muito no Sergio que está à frente da equipe e também tem uma enorme experiência”, afirma Mari Helen, ponteira e capitã do Brasília Vôlei.

Para incentivar a procura por jogos e o interesse pelo esporte pelo Centro-Oeste, o Café do Sítio uniu-se ao time e criou uma campanha de descontos para a entrada dos jogos dos dias 21 e 28 de outubro, e os demais que acontecerem na cidade e tiverem a participação do time do DF. Quem apresentar uma embalagem vazia de qualquer produto da marca Café do Sítio na para compra na bilheteria do SESI em Taguatinga, ganha direito a meia-entrada, pagando apenas 15 reais por ingresso, com um limite de compra de até 5 ingressos por pessoa.

*** A promoção é válida apenas em jogos realizados no SESI Taguatinga de Brasília e em jogos estrelados pelo Brasília Vôlei.

SERVIÇO

SUPERLIGA FEMINA DE VÔLEI – Brasília Vôlei X SESI-SP

Quando: 21/10 (sábado)

Onde: SESI Taguatinga

Valores: R$15,00 apresentando embalagens de produtos Café do Sítio (uma embalagem vazia por entrada) .