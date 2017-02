Camarões vira sobre o Egito e fatura a Copa Africana pela quinta vez

Neste domingo, foi realizada no Estádio L’Amitié Sino, em Libreville, no Gabão, a grande final da Copa Africana de Nações. Após uma disputa acirrada, quem levou a melhor foi Camarões, que venceu o Egito por 2 a 1 e faturou o título pela quinta vez na história.

O Egito abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após rápida triangulação pela direita, a bola sobrou para Elneny, que balançou as redes. O troco de Camarões veio aos 13 minutos do segundo tempo. Após cruzamento certeiro, N’Koulou cabeçou firme para o fundo do gol, deixando tudo igual na partida.

Com o empate no placar, a partida dava sinais de que se encaminharia à prorrogação. Porém, aos 42 da etapa final, a decisão aconteceu. Após ótimo lançamento, Aboubakar dominou no meio da zaga adversária, aplicou um chapéu de calcanhar e bateu para o gol, decretando a virada camaronesa.

Esta foi a terceira final entre as equipes, que já haviam decidido a competição duas vezes, em 1986 e em 2008, e nas duas ocasiões os egípcios ficaram com a taça. Assim, os camaroneses acabaram com um jejum de derrotas para o rival e de conquista de títulos, uma vez que o último havia sido em 2002.

Apesar da derrota, o Egito segue como maior campeão da Copa Africana de Nações, com oito troféus. Já Camarões se isolou como segundo maior vencedor, com cinco títulos.