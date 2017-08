Caio Bonfim garante o bronze na marcha atlética pelo Mundial

O brasiliense Caio Oliveira de Sena Bonfim, de 26 anos, se firmou como o maior atleta de marcha atlética do Brasil ao levar medalha de bronze no Mundial de Londres. Foi a primeira vez que um representante brasileiro do esporte subiu ao pódio em uma competição desse porte e a coroação para uma carreira consistente do rapaz.

Desde o Pan de Guadalajara, em 2011, ele é o principal marchador do Brasil nas provas de 20km. Naquela competição, foi eliminado a 50 metros da linha de chegada por ter cometido a terceira falta (tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo). Os erros serviram de aprendizado e, desde então, ficou em 39º lugar na Olimpíada de Londres, conquistou medalha de bronze no Pan de Toronto, em 2015, e conseguiu a quarta colocação nos Jogos do Rio, todos na prova de 20km.

Em 2017, ele conquistou ouro para o Brasil na etapa de Taicang, na China, do Circuito Mundial de Marcha Atlética, e consolidou seu bom momento com a medalha em Londres.O tempo de Caio Bonfim em terras inglesas foi de 1h19s04, recorde pessoal do atleta e menos de um segundo atrás do campeão, o colombiano Eider Arévalo. A pernambucana Érica de Sena também teve bom resultado em Londres, ficando em quarto lugar na prova feminina de 20km.