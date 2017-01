Brasília vence o Flamengo no clássico e se iguala ao rival em vitórias no NBB

O Brasília recebeu o Flamengo neste sábado, no Ginásio Nelson, no chamado clássico dos campeões do NBB, e não deixou a desejar frente a seu torcedor. Em jogo com recorde de público na temporada, a equipe candanga conseguiu se sobressair diante dos cariocas e vencer por 95 a 83.

Com o resultado, o Brasília chegou à 13ª vitória no NBB e se igualou ao Flamengo. A equipe carioca, no entanto, leva vantagem no aproveitamento, já que possui um jogo e uma derrota a menos, e lidera a tabela com 84.6% nos jogos, com os brasilienses logo na sequência, com 78.6%.

A vitória do Brasília foi construída muito em função do desempenho com poucos erros da equipe, que completou a partida com somente cinco bolas perdidas, enquanto o rival teve um total de 12.

Os candangos lideraram o placar praticamente durante todo o jogo, encerrando o primeiro tempo com vantagem de 46 a 37. Os donos da casa, no entanto, tiveram seu principal momento na segunda metade da partida, não dando chances ao Flamengo e fechando a vitória em 95 a 83 com folga.

O grande nome deste bom segundo tempo do Brasília foi o pivô Lucas Mariano, que foi o cestinha do time anotando 24 pontos, sendo 17 deles na segunda metade do jogo. Outro destaque dos candangos foi o ala/pivô Guilherme Giovannoni, que teve um duplo-duplo com 12 pontos e 11 rebotes.

O técnico do Brasília, Bruno Savignani, exaltou o triunfo de seu time. “Uma vitória como essa sobre o Flamengo é algo de se comemorar muito. Os jogadores executaram brilhantemente o plano de jogo que preparamos e conseguimos dominar a partida. Esse resultado mostra bem a força da nossa equipe. Estão todos de parabéns”, exaltou o comandante.

Apesar da derrota, o Flamengo também teve um grande destaque individual na partida, já que o ala Marquinhos conseguiu anotar 24 pontos e dividiu a liderança de pontuação na partida com Lucas Mariano.

As duas equipes voltam às quadras na próxima semana. O Flamengo vai até o Ginásio Professor Hugo Ramos, às 19h30(de Brasília), medir forças com o Mogi das Cruzes. O Brasília também atuará fora de casa, visitando o Vasco, às 20h15(de Brasília) da quinta-feira, no Ginásio de São Januário.