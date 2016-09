Botafogo vence o Vitória e recupera-se da derrota contra o Santos

O Botafogo se recuperou da derrota no meio de semana para o Santos ao vencer por o Vitória por 1 x 0, neste domingo (18), no Barradão. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 38 pontos, terminam a rodada na nona colocação e voltam a sonhar em entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Já os baianos seguem com 29, fora da degola, mas podem fechar a rodada na zona de rebaixamento em caso de triunfo do Internacional sobre o América-MG nesta segunda-feira (19).

O Vitória teve o controle da posse de bola e chegou a desperdiçar um pênalti no primeiro tempo. Para piorar, os baianos viram o Botafogo marcar o gol da vitória no fim da etapa inicial, com Rodrigo Pimpão. Os donos da casa sofreram com a falta da criatividade e tiveram que ver os cariocas se recuperarem na competição.

Na próxima rodada, o Botafogo vai até Belo Horizonte para enfrentar o lanterna América-MG, no sábado (24). No dia seguinte, o Vitória vai receber o São Paulo no Barradão.

A partida começou equilibrada e com as duas equipes mais preocupadas em não dar espaço ao adversário. Tanto que a primeira finalização aconteceu somente aos dez minutos, com Cárdenas. O lance animou o Vitória, que chegou novamente com perigo aos 15. Kieza recebeu passe na área, passou pela marcação e chutou, mas viu a bola bater na zaga e ir pela linha de fundo.

Com o passar do tempo, os baianos passaram a dominar a partida. O Vitória criou outra boa chance aos 27 minutos quando Marinho recebeu lançamento de Diego Renan e finalizou. A bola bateu na zaga e quase encobriu o goleiro Sidão, que teve que se esticar para salvar os visitantes.

Os donos da casa tiveram mais uma chance de abrir o placar aos 40 minutos. Zé Love foi puxado por Victor Luís dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Diego Renan foi para a cobrança, mas viu Sidão acertar o canto e fazer a defesa.

A perda da penalidade foi sentida pelos baianos, que deixaram espaços na defesa. O Botafogo aproveitou o descuido dos donos da casa aos 44 minutos para irem para o intervalo a frente no marcador. Rodrigo Pimpão foi lançado, levou a melhor sobre dois marcadores e tocou na saída de Fernando Miguel. O zagueiro Vinícius ainda tentou salvar, mas não impediu a bola de ir para a rede.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo, com o Vitória tendo mais posse de bola, mas com pouca objetividade. O Botafogo marcava forte e preferia não se expor no ataque. Com isso, o confronto ficou sendo disputado em ritmo lento.

O Vitória só criou boa chance aos 16 minutos. Cárdenas lançou Diego Renan na área, o lateral esquerdo finalizou para defesa de Sidão, que deu rebote. Kieza pegou a bola e chutou na trave e, em novo rebote, Zé Love chutou por cima do travessão.

O lance animou os donos da casa, que aumentaram a pressão em buscado empate. No entanto, os baianos só assustaram aos 26 minutos, em cobrança de falta de Marinho que quase acertou o ângulo de Sidão.

Na parte final da partida, o Botafogo recuou, mas não foi pressionado pelo Vitória, que seguia tendo dificuldade em criar boas jogadas. Os visitantes ainda tiveram boas oportunidades de ampliar a vantagem. Com isso, os alvinegros se seguraram até o apito final para sair de campo com os três pontos no Barradão.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 18 de setembro de 2016 (Domingo)

Horário: 18h30(de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

Cartões amarelos: Marcelo e Vander (Vitória); Dudu Cearense, Emerson Silva, Diogo Barbosa, Rodrigo Pimpão e Victor Luís (Botafogo)

Gol: Rodrigo Pimpão, aos 44min do primeiro tempo

VITÓRIA: Fernando Miguel, Diogo Mateus (Vander), Ramon, Vinícius e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo (Serginho) e Cárdenas (David); Marinho, Kieza e Zé Love. Técnico: Argel Fucks

BOTAFOGO: Sidão, Emerson Santos, Joel Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Diérson, Dudu Cearense (Rodrigo Lindoso), Víctor Luís e Camilo; Rodrigo Pimpão (Vinícius Tanque) e Gustavo Canales (Gervasio Nuñez). Técnico: Jair Ventura