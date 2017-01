Botafogo poupa poucos jogadores na atividade deste domingo

Neste domingo (15), o técnico Jair Ventura comandou mais uma atividade tática do Botafogo diante do forte calor carioca, no CT General Severiano. O treino foi dividido em três times e focou seus trabalhos em comandos específicos do ataque e defesa.

Com a equipe quase completa, o time alvinegro foi a campo sem o volante Bochecha, que está sendo preservado por dores na coxa esquerda. Já o lateral direito Luis Ricardo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo há pouco menos de seis meses, foi integrado ao grupo para completar sua fase de transição.

Quem chegou a participar do aquecimento, mas foi poupado na hora da atividade, foi o zagueiro Joel Carli. Sem o defensor, Jair teve que incorporar Renan Fonseca aos titulares.

As grandes apostas para 2017, Montillo e Roger fizeram trabalho de finalização. O Botafogo tem mais um treino nesta segunda-feira (16), em período integral, antes de embarcar para o Espírito Santo, na terça-feira de manhã, onde as atividades seguem até dia 24.