Botafogo enfrenta o Vitória de olho em retomar a reação no Brasileiro

O Botafogo visita o Vitória neste domingo (18), às 18h30(de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai ter trabalho para conter a euforia dos baianos, que ganharam do Internacional fora de casa por 1 x 0, na estreia do técnico Argel Fucks, e chegaram aos 29 pontos, deixando a zona de rebaixamento. Já o Alvinegro viu sua sequência positiva ser quebrada com o revés de 1 x 0 diante do Santos, porém, tem 35 pontos e sabe que se pontuar vai manter a zona de degola bem distante.

Jair Ventura, técnico do Botafogo, alertou seus jogadores sobre uma possível pressão do Vitória. “O Botafogo vai encontrar muita dificuldade, principalmente nos primeiros minutos, pois o Vitória vai querer pressionar bastante em busca de um gol. Eles estão animados pela troca na comissão técnica. Portanto, vamos precisar conter isso, mas sem ficarmos acuados em nosso campo”, disse Ventura.

Apesar de esperarem dificuldades, os botafoguenses planejam recuperar na Bahia os pontos perdidos em casa para o Santos. “O Botafogo tem condições de recuperar os pontos que perdeu contra o Santos, até porque o resultado final do jogo não expressa o que foi a partida. Com todo o respeito que o Santos merece, pois tem uma grande equipe e está brigando pela Libertadores, o Botafogo dominou as ações e teve muitas chances desperdiçadas. Temos agora que trabalhar para recuperar esses pontos já na partida contra o Vitória”, analisou o goleiro Sidão.

Para este compromisso, o Botafogo perdeu o volante Bruno Silva, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Diérson deve ser escolhido como o substituto. O zagueiro Joel Carli retorna de suspensão e entra no lugar de Renan Fonseca. Com lesão na coxa direita, o artilheiro Sassá segue de fora por tempo indeterminado. Assim, o chileno Gustavo Canales ganha nova oportunidade de liderar o ataque botafoguense.

Pelo lado do Vitória, o técnico Argel Fucks preferiu afastar o rótulo de motivador e avisou que o time baiano vai precisar mais do que motivação para vencer o Botafogo. “Só motivação não garante nada no futebol. O que garante uma vitória é estratégia, entrega dos jogadores, futebol de qualidade, eficiência nos fundamentos, enfim, um trabalho bem feito. O Botafogo tem uma grande equipe e vai exigir muito de nós. Vamos precisar de uma grande partida”, disse Argel.

Para este jogo, o Vitória perdeu o zagueiro Kanu, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Vinícius será o substituto. A boa notícia é que o lateral-esquerdo Diego Renan volta de suspensão na vaga de Euller.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e empataram por 1 a 1. Naquela ocasião, o Glorioso abriu o marcador com Sassá, mas sofreu o empate nos acréscimos do segundo tempo, com Victor Ramos.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA-BA X BOTAFOGO-RJ

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 18 de setembro de 2016 (Domingo)

Horário: 18h30(de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VITÓRIA: Fernando Miguel, Diogo Mateus, Ramon, Vinícius e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas; Marinho, Kieza e Zé Love. Técnico: Argel Fucks

BOTAFOGO: Sidão, Emerson Santos, Joel Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Diérson, Dudu Cearense, Víctor Luís e Camilo; Neilton e Gustavo Canales. Técnico: Jair Ventura