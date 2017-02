Bola parada e tático marcam último treino do São Paulo antes da estreia

O São Paulo realizou na manhã deste sábado o seu último treinamento antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para este domingo, às 17 horas (de Brasília), contra o Grêmio Osasco Audax, na Arena Barueri.

No CCT da Barra Funda, o técnico Rogério Ceni e o auxiliar inglês Michael Beale comandaram uma atividade tática com os jogadores que deverão iniciar a partida válida pela primeira rodada do Estadual. Durante todo o trabalho, o ex-goleiro fez ajustes no posicionamento e cobrou bastante movimentação dos atletas, além da troca de passes e finalizações a gol.

Na outra metade do campo, o auxiliar Pintado ficou responsável pelo restante do elenco e dirigiu uma atividade técnica em campo reduzido. Na segunda parte do treino, já contando com todos os jogadores, o foco foi o aprimoramento das jogadas de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, além de cobranças de falta e pênalti.

O treino da manhã deste sábado foi fechado aos jornalistas. As informações são da assessoria de imprensa do Tricolor. Os jogadores voltarão ao CCT da Barra Funda nesta noite para iniciar o regime de concentração para o duelo contra o Audax, atual vice-campeão estadual.

Embora faça mistério, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo a seguinte escalação: Sidão; Bruno, Maicon, Douglas e Buffarini; Rodrigo Caio, Thiago Mendes e Cueva; Wellington Nem, Luiz Araújo e Chavez.

São três os desfalques para a partida contra o Audax: o goleiro Renan Ribeiro e o meia Lucas Fernandes, ambos em fase final de recuperação de suas lesões, e o zagueiro Lyanco, que está a serviço da Seleção Brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano do Equador.

Abaixo, veja os 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Audax:

Goleiros: Denis e Sidão

Laterais: Bruno, Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Lucão e Douglas

Volantes: Thiago Mendes, João Schmidt e Araruna

Meias: Cueva, Cícero, Wesley e Shaylon

Atacantes: Chavez, Gilberto, Luiz Araújo, Wellington Nem e Neilton