Barcelona oficializa contratação do brasileiro Paulinho

Paulinho é o terceiro reforço da temporada do Barcelona. O brasileiro chegou ao Camp Nou neste domingo e será submetido aos exames médicos antes de assinar a documentação. Nesta manhã de segunda-feira, o Barça oficializou a contratação do volante que custou 40 milhões de euros (aproximadamente 150 milhões de reais).

Selecionado do técnico Tite, o ex-jogador do Corinthians será apresentado nesta próxima quinta-feira, quando também fará uma bateria de exames para assinar seu novo vínculo com o club catalão. Vindo da China, Paulinho foi um dos destaques da temporada com o Guangzhou Evergrande, além de ser peça chave na composição do elenco da Amarelinha.

Publicidade

Com passagem pelo Corinthians campeão da Libertadores e mundial, Paulinho deixou o Brasil em 2013, quando se transferiu ao Tottenham e iniciou sua jornada fora do país. Em 2015 foi transferido ao time chinês, em que fazia parte do elenco do técnico brasileiro Felipe Scolari.

Apesar de ter sido contestado quando se trasnferiu à China por conta da qualidade do futebol, o jogador conseguiu se manter o nível e chegou a evoluir. Tanto que o técnico Tite não abre mão de tê-lo contigo em suas partidas antes da Copa do Mundo de 2018. Paulinho chegará o Barça para reforçar o elenco na temporada que acabou de iniciar.