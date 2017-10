Atual campeão, Barça inicia Copa do Rei contra rival da terceira divisão

O Barcelona é o atual campeão da Copa do Rei, e começa a defender seu título nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), diante do Murcia, fora de casa. As equipes da elite do futebol espanhol entram diretamente nesta fase, que conta com 32 times.

Embalado pelo bom início de temporada, com a liderança isolada no Espanhol e 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, os comandados de Ernesto Valverde esperam não ser surpreendidos pelo modesto rival, da terceira divisão nacional.

Publicidade

O técnico dos catalães ainda não confirmou qual equipe entrará em campo. Contra um adversário teoricamente mais frágil, é possível que alguns nomes sejam poupados. Lionel Messi e outros atletas, por exemplo, estiveram em Londres nesta segunda, para a entrega dos prêmios de melhor do mundo da Fifa.

A disputa desta fase da Copa do Rei é em jogos de ida e volta. Assim, Barça e Murcia voltarão a se enfrentar no dia 29 de novembro, no Camp Nou.

Sevilla e Valencia também estreiam

Dois times que entram na competição sonhando em surpreender os favoritos Real Madrid e Barcelona também iniciam suas caminhadas nesta terça-feira. Fora de casa, o Sevilla encara o Cartagena, da terceira divisão, às 15h30 (de Brasília).

O Valencia, que começou muito bem no Espanhol, ocupando a vice-liderança após nove rodadas, tem missão um pouco mais difícil, como visitante diante do Zaragoza, da segunda divisão. O duelo acontece às 16h30 (de Brasília).

Confira todos os jogos da Copa do Rei nesta terça:

15h30 Cartagena x Sevilla

15h30 Numancia x Málaga

16h30 Getafe x Alaves

16h30 Zaragoza x Valencia

17h30 Cadiz x Betis

17h30 Murcia x Barcelona