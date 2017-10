As 19 lupas de Tite para a Copa da Rússia

Pedro Marra

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu nesta quarta (18) que 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro irão ceder os analistas de desempenho para a ajudar Tite. Eles serão uma espécie de olheiros de 27 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

A função que cada profissional terá nesse período pré-Copa ainda não foi muito bem detalhada pela comissão técnica da seleção brasileira. O certo é que cada time terá seu país para destrinchar (veja arte ao lado).

Analista de desempenho do Cruzeiro, Rafael Vieira é um dos profissionais com larga experiência na área. Ele começou em 2005 no Grêmio, onde trabalhou até 2010, quando foi para o Corinthians trabalhar com Mano Menezes. No mesmo ano, foi para a seleção junto do treinador, passou pelo Flamengo e voltou a compor a comissão técnica do Cruzeiro em 2016.

Para Rafael, a ideia da CBF é uma forma de valorizar a área de análise de desempenho. “É muito bom esse reconhecimento porque é uma profissão que está crescendo no Brasil. A análise é qualitativa, onde estudamos a estratégia do adversário, comportamento quando estão perdendo e ganhando. Eu mesmo já analisei 76 jogos neste ano”, afirma o profissional, ao Jornal de Brasília.

O Corinthians ficou responsável por analisar Islândia e Coreia do Sul. O coordenador do Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians (CIFUT), Denis Luup, irá cumprir a tarefa junto aos outros seis analistas da equipe alvinegra. Ele está no clube desde 2013 e vai ajudar Tite, antigo colega de comissão no clube.

“A gente faz a análise do plantel de todos os jogadores do adversário. Nos vídeos que passamos para os atletas, detalhamos a organização das outras equipes, transições táticas, bolas paradas, quem faz cobranças, onde chuta, quantos vão para a área, números de rebote, saída de bola, e outros aspectos”, descreve Denis.

A seleção responsável pelos analistas de desempenho do Coritiba será a Bélgica, uma das revelações da última Copa do Mundo, no Brasil. O coordenador do setor é Tiago Valle, há três anos no alviverde. Nesta temporada, ele conta que já analisou 50 jogos. “É uma boa oportunidade de mostrar o trabalho dos analistas no Brasil e termos uma valorização maior no mercado.”

De onde surgiu a ideia

O Centro de Pesquisa e Análise (CPA) da CBF que criou a ideia. Apenas o Flamengo não vai fazer a análise. O clube alega estar com a equipe de analistas desfalcada. O Egito seria a seleção sorteado para o rubro-negro carioca. O Vasco ficou responsável pela seleção egípicia. As seleções sul-americanas da Copa que não entraram na lista (Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru, caso passe pela Nova Zelândia na repescagem) já foram pesquisadas pelo CPA nas Eliminatórias.

Corinthians

Arábia Saudita (63º) e Panamá (49º)

Analistas: Denis Luup, Carlos Vargas, Tassio Rodrigues, Uendel Macedo, Junseok Lee e Vitor Misumi

Coordenador: Denis Luup

Vitória

O 1º colocado no grupo D das Eliminatórias Africanas: Senegal (32º), Burkina Faso (55º) ou Cabo Verde (64º)

Analistas: Kaio Fonseca e Williams Silva

Coordenador: Kaio Fonseca

Palmeiras

Vencedor de Tunísia (28º) X Congo (94º) e Irlanda (26º) X Dinamarca (19º)

Analistas: Gustavo Nicoline e Gabriel de Oliveira

Coordenador: Gustavo Nicoline

São Paulo

Alemanha (1º) e vencedor de Austrália (43º) X Honduras (69º)

Analistas: Luiz Felipe Batista, Raony Thadeu e Romildo Lopes

Coordenador: Luiz Felipe Batista

Botafogo

Japão (45º) e o ganhador de Itália (15º) X Suécia (25º)

Analistas: Vinicius Bispo, Alfie Assis e Antonio Macedo

Coordenador: Vinicius Bispo

Atlético-PR

Islândia (21º) e Coréia do Sul (62º)

Analistas: Bruno Baquete e Lucas Oliveira

Coordenador: Bruno Baquete

Bahia

Irã (34º)

Analistas: Luiz Iubel, Hugo de Assis, Hugo Vicente, William, Etiene Martins e Rafael Ceuta

Coordenador: Luiz Iubel

Fluminense

México (16º)

Analista: Pedro Pereira e Alex da Costa

Coordenador: Pedro Pereira

Vasco

Nigéria (41º) e Egito (30º)

Analista: Gustavo Nicoline

Atlético-MG

Rússia (65º)

Analista: Lucas Gonçalves

Sport

Sérvia (38º)

Analista: Thiago Duarte

Chapecoense

Inglaterra (12º)

Analista: Vitor Hugo Nascimento

Ponte Preta

Espanha (8º)

Analista: Eduardo Frattini

Avaí

Costa Rica (22º)

Analista: Ricardo Henry

Coritiba

Bélica (5º)

Analistas: Tiago Valle e Eduardo Zarpelon

Coordenador: Tiago Valle

Atlético-GO

França (7º)

Analista: Rafael Cotta

Cruzeiro

Polônia (6º) e ganhador de Grécia (47º) X Croácia (18º)

Analista: Rafael Vieira e André Batista

Coordenador: Rafael Vieira

Santos

Portugal (3º)

Analistas: Leonardo Porto e Lucas Matheus

Coordenador: Leonardo Porto

Grêmio

Ganhador de Marrocos (48º) X Costa do Marfim (61º) e Suíça (11º) X Irlanda do Norte (23º)

Analistas: Felipe Sampaio de Azambuja, Eduardo Cecconi, Antônio Cruz e Rafael Tavares

Coordenador: Felipe Sampaio de Azambuja