Arthur Zanetti e Daniele Hypolito ficam em sexto em torneio na Suíça

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Brasil ficou com a sexta colocação na Swiss Cup de ginástica artística, que foi disputada em Zurique, na Suíça, neste domingo. O País foi representado por Arthur Zanetti e Daniele Hypolito.

Cada um dos ginastas competiu em três aparelhos e a nota de ambos foi somada. A dupla brasileira terminou na sexta colocação, com 80,325.

Publicidade

A melhor nota de Zanetti, 14,700, foi conseguida nas argolas, prova da qual o atleta tem um ouro e uma prata olímpicas. Além desse aparelho, o ginasta também competiu no salto (14,000) e no solo (13,750).

Já Daniele obteve a nota mais alta na trave (13,350), mas também se apresentou no salto (13,075) e no solo (12,450). O ouro ficou com a dupla suíça formada por Giulia Steingruber e Pablo Bragger.