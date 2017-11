Após sofrer virada do Grêmio, Flamengo luta contra desespero em campo

O Flamengo conseguiu abrir vantagem no Rio Grande do Sul mesmo diante do forte time do Grêmio. Porém, não soube administrar o 1 a 0, abusou dos erros no seu setor defensivo, e acabou levando a virada por 3 a 1. O resultado não tirou o Rubro-Negro da zona de classificação para a Copa Libertadores, mas tornou a situação mais complicada, já que alguns concorrentes se aproximaram.

Na visão do técnico colombiano, Reinaldo Rueda, e dos jogadores, é muito importante aprender com as lições do passado. Para eles, o time se desesperou quando sofreu o gol de empate gremista, falhando demais em sequência. “Vamos precisar trabalhar essa questão, pois não podemos sentir o golpe como sentimos diante do Grêmio. O um a um não era a morte. Ainda mais em um jogo equilibrado entre duas grandes equipes. Fica de lição para aprendermos com os erros”, analisou o comandante.

O experiente zagueiro Rhodolfo concorda: “O Flamengo deu muito mole no segundo tempo, depois que abriu a vantagem no placar. Inexplicavelmente acabamos cometendo mais erros quando estávamos com a vantagem no marcador. Não erramos tanto no primeiro tempo. Mas fica a lição, pois temos que aprender e corrigir isso, além de assimilarmos melhor quando sofrermos um golpe durante o confronto, como foi aquele primeiro gol do Grêmio”.

Como a segunda-feira foi apenas de trabalho regenerativo, Rueda terá apenas o treino desta terça-feira pela manhã para montar o time que vai enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogo pode ser encarado como uma revanche, já que a Raposa derrotou nos pênaltis os cariocas na grande decisão da Copa do Brasil. Depois daquele compromisso, o Rubro-Negro mergulhou em uma pequena crise, não conseguindo encontrar a regularidade. Após o treino desta terça-feira, começa o período de concentração.