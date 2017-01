Antonio Conte é eleito técnico do mês pela terceira vez consecutiva

Apesar de não conseguir bater o recorde de maior sequência de vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, a boa temporada do Chelsea tem tudo para ficar na história. O primeiro feito já foi atingido por Antonio Conte. Em sua primeira temporada ao comando do clube inglês, o comandante italiano foi eleito por três meses consecutivos o melhor técnico no país. É a primeira vez que um treinador vence por três vezes seguidas o prêmio entregue pela organização do campeonato.

“Este prêmio mostra que estamos trabalhando da maneira correta” afirmou Conte. “Dezembro foi um mês muito bom pra nós. Foi importante na tabela e para nossa confiança” completou o treinador italiano.

Além do prêmio de melhor treinador do mês de dezembro, a organização do Campeonato Inglês divulgou também o melhor jogador do mês de dezembro. O sueco Zlatan Ibrahimovic do Manchester United foi o escolhido. Ibrahimovic tem sido peça fundamental para a melhora dos diabos vermelhos no campeonato, em dezembro a equipe teve um aproveitamento de 100%.