Alonso crê que será difícil alcançar Mercedes, mas garante proximidade

Fernando Alonso está prestes a iniciar mais uma temporada pela McLaren. Vivendo a expectativa de voltar a figurar nas primeiras posições do grid, o espanhol espera que o novo regulamento que será implementado na Fórmula 1 em 2017 possa tornar as disputas nas pistas mais acirradas. No entanto, ainda assim, o espanhol está temeroso quanto à aerodinâmica dos carros, um ponto chave no novo regulamento da categoria.

“Vamos dizer que a Mercedes, que tem o melhor motor, será difícil alcançar, não só para a McLaren, mas para todo mundo. Mas penso que podemos estar próximos o bastante para lutar. Estou 100% confiante que nós iremos alcançar o motor que queremos, já a parte aerodinâmica é um ponto de interrogação”, comentou o bicampeão mundial.

Apesar de algumas indefinições, que só serão esclarecidas quando o campeonato começar, Fernando Alonso se mostrou otimista em relação à uma guinada da McLaren neste ano. “As regras mudaram, o que irá misturar um pouco as coisas. Tem o progresso que a Honda fez neste ano que, penso eu, é muito positivo e me dá confiança para esta temporada”.

“Estou ansioso para chegar na Austrália em março. Ano passado foi ok, tomara que na Austrália tudo mude. Neste ano precisamos fixar poucas coisas, então a esperança é maior. Você fica mais motivado por conta disso”, concluiu.