Alex Silva fecha com time boliviano e enfrentará Palmeiras na Libertadores

O zagueiro Alex Silva disputará a Libertadores em 2017. Após iniciar o processo de pré-temporada no Brasiliense, o defensor assinou contrato até o fim do ano com o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e participará da principal competição sul-americana pela quinta vez na carreira.

No mesmo dia em que concretizou a transferência, Alex se juntou aos companheiros de elenco para iniciar os treinos em sua nova equipe. O zagueiro falou sobre a possibilidade de voltar a participar de uma Libertadores.

“Já disputei várias Libertadores da América, vai ser minha quinta. Estamos em um grupo complicado, mas não existe grupo fácil. Tenham certeza de que o Wilstermann vai enfrentar qualquer equipe de igual para igual”, afirmou o defensor, por meio de sua assessoria.

Na competição, Silva vai reencontrar um velho rival, da época em que atuava no São Paulo. No grupo 5, os bolivianos enfrentarão o Palmeiras, atual campeão brasileiro. Além dos paulistas, o tradicional Peñarol-URU faz parte da chave, que ainda contará com um time vindo da fase preliminar.

O defensor, de 31 anos, teve seu melhor momento no São Paulo, tendo chegado à Seleção Brasileira. Alex também passou por Vitória, Flamengo e Cruzeiro, entre outras equipes do futebol brasileiro e estrangeiro.