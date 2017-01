Alemão de 19 anos dá trabalho, mas Nadal avança às oitavas após 4 horas

Rafael Nadal segue caminhando firme rumo ao seu segundo título no Aberto da Austrália. Neste sábado o atual número nove do mundo teve dificuldades, mas conseguiu confirmar seu favoritismo diante do jovem alemão Alexander Zverev ao vencê-lo por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/3, 6/7 (7 a 5), 6/3 e 6/2, em intensas quatro horas de jogo.

Aos poucos Nadal vem provando que a péssima campanha realizada no torneio em 2016 é passado. Recuperado dos problemas físicos que tanto o atrapalharam na última temporada, o Toro Miura parece determinado a recuperar as primeiras posições do ranking e voltar a conquistar um título de major, o que não acontece desde 2014, quando faturou o Roland Garros.

O jogo – Logo no início do confronto Zverev mostrou a que veio e quebrou o saque de Nadal. Cirúrgico, o alemão sabia que essa era a única maneira possível para vencer o duelo, e justamente por isso manteve uma margem de erro baixa durante toda a parcial para fechar em 6/4 e sair na frente.

Se Zverev mostrou sua eficiência de um lado da quadra, do outro não foi diferente. Nadal não se abalou e também quebrou apenas um serviço no segundo set para fechar em 6/3 e igualar o duelo. Com apenas 19 anos, o alemão ia exibindo um tênis de gente grande e não esmoreceu. No terceiro set ele forçou um tie-break e levou a melhor no período decisivo para novamente ficar em vantagem no jogo.

Mas a insistência não foi a característica predominante apenas do alemão. Rafael Nadal seguiu brigando e, mesmo com dificuldades para fazer prevalecer seu jogo agressivo, conseguiu deixar tudo igual no quarto set ao fechar em 6/4 e encaminhar a definição da partida para a última parcial.

Foi no último set, com Zverev já com câimbras, que Nadal, enfim, pôde dominar o adversário e ficar mais confortável em quadra. Anulando o serviço do rival alemão três vezes e mostrando que está muito bem fisicamente, o espanhol teve dois setpoints para confirmar sua classificação às oitavas de final do Aberto da Austrália e não decepcionou.

Agora, Nadal aguarda o vencedor do confronto entre o francês Gael Monfils e o alemão Philipp Kohlschreiber para descobrir quem será seu adversário nas oitavas do Aberto da Austrália.