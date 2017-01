Ação de marketing pode ajudar na estreia de Thiago Neves no Cruzeiro

Tweet no Twitter

O Cruzeiro faz nesta quarta-feira, no Sesc Venda Nova, na região norte de Belo Horizonte, seu último jogo-treino antes do início da temporada 2017. Os atletas cruzeirenses entram em campo contra o Brasília, às 17h (de Brasília), e uma ação de marketing pode acelerar o começo de Thiago Neves na Raposa.

O Cruzeiro liberou para os sócios-torcedores acompanharem o jogo contra o Brasília no campo do Sesc Venda Nova. E uma peça importante dessa ação certamente será o novo contratado do clube azul.

Thiago chegou ao Cruzeiro há poucos dias. No desembarque em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, o jogador falou que precisava de apenas uma semana, apenas para adaptação, pois já vinha treinando com profissional especializado desde seu afastamento no Al-Jazira, seu antigo clube nos Emirados Árabes.

Depois de acompanhar as duas primeiras partidas em treinamento, a expectativa agora é que Mano Menezes escale o jogador, sobretudo, pelo atrativo de mostrá-lo ao torcedor celeste.

“Vou procurar fazer meu melhor, tenho algumas características. Claro que tem a bola parada, mas tive quatro anos nos Emirados Árabes com bons números. Com os jogadores que estão aqui, creio que posso mostrar o que eu tenho feito nos últimos anos”, garantiu Thiago Neves em sua apresentação.

No domingo, o Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro, contra o Vila Nova, no Mineirão, às 17h00 (de Brasília).