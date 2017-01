Abel confirma amistosos e torcida do Flu protesta contra a diretoria

O técnico Abel Braga confirmou neste domingo (15) que o Fluminense irá realizar mais dois jogos-treino antes da estreia na Primeira Liga, no dia 24 de janeiro, contra o Criciúma.

“Faremos três antes da estreia porque o nível de preparação evoluiu muito. Estamos treinando com bola desde o segundo dia, uma coisa que há anos atrás não era usual. No jogo-treino é o trabalho mais parecido com a partida, dá para analisar bem, apesar de não ter a mesma intensidade. Dá para corrigir aquilo que foi feito na semana”, contou o treinador.

No sábado (14), o elenco tricolor recebeu folga. O treinador, no entanto, afirmou que ainda não decidiu o time que deve estrear no torneio regional. “Já vim com um time na minha cabeça, os jogadores que vão mostrar se estou certo ou errado. Ainda existem dúvidas, mas vou começar dessa forma porque é uma equipe que está com uma semana a mais de trabalho”, completou.

No primeiro jogo-treino do ano, goleada de 6 x 1 sobre o Serra Macaense. O atacante Henrique Dourado foi o principal nome do jogo, marcando três gols. Completaram a goleada Marcos Junior, Marquinho e Sornoza. O último, recebeu muitos elogios de Abel, que espera poder contar com o equatoriano e seu compatriota, Orejuela, na estreia da Primeira Liga.

“Se a coisa continuar correndo bem, os equatorianos devem jogar já na estreia da temporada. Pelo menos um dele vai. A primeira semana do Sornoza foi incrível. É um cara muito solto, à vontade, brincalhão. Ele joga futebol brincando”, finalizou Abel.

Protesto de torcedores

A torcida organizada Força Flu levou neste domingo ao CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, um grupo de aproximadamente 20 uniformizados para protestar contra a diretoria e os jogadores do Fluminense. Mas a manifestação não saiu como o esperado,.

Não havia ninguém ligado ao Fluminense no centro de treinamento. Mesmo sem serem ouvidos, os uniformizados fizeram uma postagem no Facebook para explicar os motivos do protesto. A organizada diz que o time precisa de mais reforços e critica a postura da diretoria no mercado de transferências.

Os torcedores também chamaram os jogadores do Fluminense de “sanguessugas”, cobraram a assinatura de um contrato com um patrocinador máster e criticaram a fornecedora de material esportivo do clube, a Dryworld.

O Fluminense faz o primeiro jogo no Campeonato Carioca no dia 29, no estádio Nilton Santos, diante do Botafogo. A equipe se reapresenta ao técnico Abel Braga para retomar os treinamentos de pré-temporada nesta segunda-feira (16).