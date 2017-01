Vivo prioriza experiências em programa de pontos

A operadora de telefonia Vivo fez uma pesquisa com seus clientes e descobriu que era necessário mudar o Vivo Valoriza, programa de fidelidade da empresa. A empresa, que mantinha o programa desde 2012, percebeu que os consumidores estão interessados em premiações criativas, e não apenas em descontos em produtos, quando o assunto é sua relação com a companhia.

Segundo o vice-presidente de marketing da Vivo, Marcio Fabbris, 77% dos entrevistados pela empresa disseram estar interessados em receber “experiências inesquecíveis” como prêmio. É por isso que a campanha da DPZ&T para o relançamento do Viva Valoriza, que estreia nesta semana, dá ênfase a momentos para se lembrar, como assistir a um bom filme em uma sala de cinema, desfrutar de um jantar em um restaurante renomado ou ganhar presentes criativos e personalizados.

Dentro da estratégia de sair do lugar comum, Fabbris lembra que a Vivo já promoveu eventos como um jantar com o zagueiro David Luiz, durante a Copa do Mundo de 2014, e visita ao set de um dos filmes da série 007. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo