Viracopos terá voo diário para Assunção em 2018

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), passará a ter voo diário para Assunção, no Paraguai, a partir de 2 de janeiro de 2018. A rota será operada pela aérea Amaszonas del Paraguay, parte do Grupo Amaszonas, em um jato Bombardier CRJ 200, com capacidade para 50 lugares.

Essa é a quarta rota internacional de Viracopos, de onde já saem voos diários para Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal. Na próxima temporada de verão, o aeroporto terá também um voo semanal direto para Punta del Este, no Uruguai.

A nova operação interligará o aeroporto brasileiro ao hub da Amaszonas em Assunção, onde a companhia opera voos para vários destinos da América do Sul: Cidade del Este (Paraguai), Buenos Aires (Argentina), Salta (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Iquique (Chile) e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).

“Estamos abertos a todas as empresas aéreas que queiram voar a partir de Viracopos e oferecemos condições especiais para os destinos ainda não atendidos. Temos em curso outras negociações de destinos para a América do Sul”, afirmou, em nota, a gerente de Linhas Aéreas de Viracopos, Graziella Delicato. De acordo com a porta-voz, a recuperação da economia doméstica tem despertado o interesse de aéreas pela região de Campinas, ajudando o aeroporto a captar novos voos.

Graziella ressalta ainda que existe uma significativa demanda reprimida na região metropolitana de Campinas. São passageiros que hoje, pela falta de opção de voos diretos, têm de viajar a outros aeroportos para embarcar para países vizinhos.

Fonte: Estadao Conteudo