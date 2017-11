Viracopos paga R$ 36,1 mi para ressarcir seguradoras de pagamento à Anac

Tweet no Twitter

A Triunfo Participações e Investimentos informa que sua controlada Aeroportos Brasil Viracopos pagou, ontem, R$ 36,1 milhões para as seguradoras Swiss Re Corporate Solutions Brasil e Austral. Esse é a primeira parcela do total de R$ 149,8 milhões, para ressarcimento das seguradoras do valor pago à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) referente à outorga fixa de 2016.

No fim de agosto, a Swiss Re pagou à Anac R$ 149,8 milhões referente à parcela da contribuição fixa de outorga de 2016, prevista no contrato de concessão do aeroporto de Viracopos.

No fim do mês de julho, os acionistas da concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), autorizaram a diretoria da empresa a iniciar o processo de devolução da concessão.

