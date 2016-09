Vice do BC japonês diz que não é certo descartar novos cortes de juros

O vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Hiroshi Nakaso, disse hoje que não é certo descartar a possibilidade de novos cortes na taxa de depósitos – que passou a ser negativa no primeiro semestre – apenas porque eventuais reduções podem prejudicar os lucros do setor bancário.

“Uma avaliação estática e uniforme que descarte quaisquer novos cortes na taxa negativa de juros, em função dos lucros das instituições financeiras, não seria a abordagem correta”, afirmou Nakaso, em discurso feito na Câmara Americana do Comércio no Japão. “Dependendo da situação da atividade econômica e dos preços, e das condições financeiras, medidas adicionais podem ainda ser consideradas necessárias, após pesarmos os efeitos da política em relação ao custo da intermediação financeira”, acrescentou.

Segundo Nakaso, o banco central japonês precisa buscar o equilíbrio certo entre os efeitos positivos e as desvantagens de suas medidas, mas a forma “que os equilibramos precisa ser dinâmica”.

Desde fevereiro, o BoJ vem cobrando uma taxa de -0,1% sobre certos tipos de depósitos em ienes de bancos comerciais, numa tentativa de estimular a atividade econômica. A medida causou uma forte diminuição do custo do empréstimos de curto e longo prazo, mas o consumo e os investimentos não avançaram. Além disso, a liberação de crédito pelo setor bancário mostrou desaceleração.

Representantes de bancos alegam que a taxa negativa compromete seus lucros, sem impulsionar a economia.

Os comentários de Nakaso devem ajudar a reforçar a especulação nos mercados financeiros antes da próxima reunião de política monetária do BoJ, prevista para 20 e 21 de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo