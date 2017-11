Vice do BC do Japão se afastará entre 6 e 8 de novembro para tratar câncer

O vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kikuo Iwata, vai ser hospitalizado entre 6 e 8 de novembro para tratar um câncer de próstata em estágio inicial e planeja voltar ao trabalho no dia 13, afirmou hoje um porta-voz do BC japonês.

Iwata, de 75 anos, poderá executar suas funções normalmente quando retornar e, se necessário, cuidará de questões burocráticas ou promoverá reuniões por telefone enquanto estiver afastado, acrescentou o porta-voz. Fonte: Dow Jones Newswires.

