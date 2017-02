Vendas no varejo em São Paulo caem 5% em janeiro ante janeiro de 2016

As vendas no varejo da cidade de São Paulo tiveram queda de 5% em janeiro deste ano ante igual mês do ano passado, informou nesta quarta-feira, 1, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Nas compras a prazo e à vista, houve recuo de 3,8% e 6,2%, respectivamente.

A associação ressaltou que as quedas têm ficado menores, lembrando que, em 2016, as vendas caíram 8,7%. “Isso não configura, no entanto, tendência para o ano, mas acreditamos que, com a continuidade da redução da taxa de juros, o varejo vai melhorar gradativamente”, afirma Alencar Burti, presidente da ACSP.

Para fevereiro, o sentimento é de cautela. “Para a cidade de São Paulo, o carnaval não é um evento comercial. Pelo contrário: como as pessoas aproveitam para viajar, essa é uma data costumeiramente fraca para o varejo paulistano. Não há muita expectativa de que tenhamos números melhores”, disse.

